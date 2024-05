Pessina: “Abbiamo giocato con coraggio. Ci manca sempre l’ultimo step per puntare a qualcosa di importante”

Matteo Pessina, capitano del Monza, ha parlato a Dazn dopo la gara con La Lazio.

Queste le sue parole: “Volevamo la vittoria, ma non è arrivata, stiamo raccogliendo pochi punti ma fa parte della nostra crescita. Abbiamo giocato con coraggio contro una grande squadra, i punti arriveranno”.

Cosa vi manca? “Basta crederci un po’ di più. Riusciamo a fare tutto, è uno step mentale che dobbiamo fare. Sappiamo che possiamo puntare a più in alto, qualcuno forse non pensa ancora di poter puntare a certi obiettivi”.

Cosa ha ancora da dimostrare il Monza in questa stagione? “Abbiamo tante motivazioni, vogliamo arrivare a 48 punti e farne 100 nelle prime due stagioni in A. Siamo salvi da qualche giornata, vogliamo fare questo step in più e lor faremo”.

Vuoi battere il tuo record di gol? “Speriamo. Sono contento quando la squadra gioca bene e vince, dei gol m’importa poco”.

Foto: Instagram Monza