Peseiro (ct Nigeria): “Il Napoli può vincere la Champions, non vedo squadre superiori”

José Peseiro, CT della Nigeria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia in cui si è soffermato sulla Champions League. Il tecnico portoghese, guida delle Super Eagles crede che il Napoli di Spalletti possa vincere la competizione europea. Alcune parole: “Penso che il Napoli, oltre a poter vincere il campionato, possa anche puntare a vincere la Champions League. Questo perché in questo momento non vedo una squadra nettamente superiore alle altre. Certo, ci sono squadre piene di campioni come il Real Madrid ed il Bayern Monaco che ovviamente puntano alla vittoria, ma non le vedo imbattibili quest’anno. I 18 punti dalla seconda permettono a Spalletti di poter gestire al meglio le forze da qui in avanti. Certo, a patto che stiano bene i giocatori chiave come Osimhen e Kvaratskhelia”.

Foto: Instagram Napoli