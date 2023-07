Pescara, Sebastiani: “Rafia ha richieste da squadre di B e di A. Lescano io me lo tengo ben stretto”

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Pianetaserieb.it, parlando delle voci di mercato che riguardano gli assi della squadra, della stagione appena trascorsa in serie C e di quella che andrà a cominciare nella medesima categoria: “Rafia ha richieste da squadre di B, squadre di A e anche squadre dall’estero. Il ragazzo obiettivamente ha dimostrato di essere di un’altra categoria, ma nel Pescara ci sono tanti altri giocatori che hanno fatto bene”. Lescano ha realizzato 21 gol, Desogus che anche se è molto giovane ha fatto bene, Delle Monache che purtroppo non è più nostro e che credo che si sia consacrato in questa categoria. Sono due anni che gioca questa categoria e lo fa da protagonista. Ne dimentico qualcuno e faccio sicuramente un torto perché il Pescara quest’anno ha messo in mostra tanti ragazzi di grande prospettiva. Richieste per Lescano? Ci sono squadre che si informano, ma il mercato ancora non parte ed è anche presto. Lescano io me lo tengo ben stretto, ma è un giocatore che ha dimostrato sul campo di essere un attaccante forte, che ha segnato 21 gol nel girone C di Serie C. E questo vuol dire che ha qualcosa in più degli altri”.

Foto: Sito Pescara