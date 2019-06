Pescara, Sebastiani: “Monitoriamo Tumminello, Brugman piace a squadre di Serie A”

A rete8.it, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato del mercato, sia in entrata che in uscita. “Abbiamo tentato di prendere Ciofani a gennaio, ma era incedibile per la A, figuriamoci per la B. Ormai penso si tratti di una pista tramontata. Tumminello è un giovane verso il quale guardiamo con grande attenzione perché è un giocatore di prospettiva. Kanoutè è uno dei giocatori più importanti che abbiamo a Pescara ed interessa al Parma, per mezzi tecnici e fisici può fare meglio in A che in B. Anche Brugman ha tanti estimatori anche in Serie A. Se restasse saremmo contenti, in caso contrario noi non tratteniamo nessuno. Palmieri come sostituto? Ha fatto bene a Cosenza e ha grandi qualità oltre al fatto che ha fatto gavetta. Dovesse partire Brugman, potrebbe prendere il suo posto. L’attacco è da rifare, ci vorrà pazienza. Perrotta al Bari? In Serie C può essere un valore aggiunto, è la dimostrazione che De Laurentiis non è andato lì per perdere tempo, la proprietà è importantissima, così come la piazza. Vuole costruire una squadra per vincere il campionato, nessun dubbio su questo. Al momento non ci ha chiamato nessuno, in caso valuteremo il da farsi”.

Foto sito ufficiale Pescara