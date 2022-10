Pescara, il tecnico Colombo: “Ho un melanoma, ma combatto. Non lascio da soli i ragazzi”

L’allenatore del Pescara, Alberto Colombo ha annunciato di avere un melanoma. In conferenza stampa aveva due cerotti: uno sul collo, l’altro all’orecchio. E alla domanda su cose fosse accaduto ha risposto: “Ho scoperto che il neo che mi era stato asportato in estate era un melanoma. Mi sono operato martedì scorso all’ospedale di Chieti e voglio ringraziare il professor Adelchi Croce e lo staff. Oggi volevo esserci a tutti i costi, i ragazzi hanno bisogno di me. Non mollo, non lascio i ragazzi da soli”.

Foto: twitter Vicenza