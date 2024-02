Pescara, il saluto di Zeman: “Ero tornato, spinto da un debito calcistico. Resteranno sempre un grande affetto e amicizia”

Tramite i canali ufficiali del Pescara, Zdenek Zeman saluta il popolo abruzzese, dopo che ha dovuto rassegnare le dimissioni per problemi di salute, vista l’urgente operazione al cuore a cui ha dovuto sottoporsi.

Il Boemo ha così salutato la piazza: “Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta. Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest’anno terminasse diversamente. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. Sono sicuro che con la vicinanza delle gente sapranno fare bene. Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto e amicizia costruito nel tempo e che spero ci faccia tornare presto a vivere altri momenti importanti”.

Foto: Instagram Pescara