Pescara, focolaio Covid-19 nel gruppo squadra. Sono sei i positivi, il comunicato

Ripresa dei lavori in casa Pescara in vista del prossimo turno Serie B con la partita casalinga contro la Virtus Entella, in programma sabato 17 aprile con inizio ore 14,00 presso lo Stadio Adriatico.

Seduta di allenamento pomeridiano al Delfino Training Center con esercizi di attivazione e lavori di forza individuali.

La Delfino Pescara 1936 comunica che nell’ultima serie di controlli effettuati questa mattina si sono evidenziati ulteriori casi di positività al Covid-19. Al momento risultano essere 5 componenti del gruppo squadra e 1 del gruppo staff.

I tesserati sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri dei suddetti gruppi sono risultati al momento negativi al test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno.