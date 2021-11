Pescara, Auteri ci va pesante: “Stiamo facendo delle figure di m… Dobbiamo pedalare”

Il Pescara, tra le favorite alla Serie B nel girone B della Lega Pro, sta vivendo un momento non buono. Oggi pareggio interno all’Adriatico con il Teramo.

Il tecnico, l’esperto Gaetano Auteri, ha sparato a zero in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Facciamo cose che non dobbiamo fare. Memushaj non ha nessuna paura, Galano ha fatto una buona partita anche se era stanco. Abbiamo avuto tante volte la possibilità di chiuderla senza mai rischiare nulla in difesa. I fischi del pubblico? Abbiamo tirato trenta volte in porta, ma siamo stati poco precisi. Faccio mea culpa, non mi nascondo dietro a nulla: stiamo facendo tutti delle figure di m***a, non mi va di perdere credibilità. Dobbiamo sistemare delle cose. Se non si chiudono le partite, può succedere ciò che è successo. Se parlassimo adesso di primo posto, saremmo poco credibili. Non mi sottraggo alle responsabilità, sono il primo a capire che abbiamo qualche difficoltà”.