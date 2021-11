“AC Perugia Calcio comunica che Aleandro Rosi è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato dalle autorità sanitarie locali di competenza. Il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare ed è in contatto giornaliero con lo staff medico. Si precisa che il giocatore nei giorni precedenti non ha avuto contatti con il resto della squadra”.

Foto: Logo Perugia