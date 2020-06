Perugia, blitz con Nicolussi. L’Ascoli sempre più in crisi

Blitz del Perugia ad Ascoli, decisivo un gol di Nicolussi Caviglia al 28’ st. Per gli umbri una vittoria che consente di uscire dalla zona rischiosa della classifica, a quota 39 si respira un’altra aria. L’Ascoli, invece, continua a rischiare grosso, attraversa un periodo di crisi amplificato dalle recenti decisioni della proprietà, un progetto sempre più superficiale e improvvisato. L’Ascoli aveva perso in settimana il recupero contro la Cremonese, ora un altro stop in casa e una caduta libera molto preoccupante.

Foto: profilo Instagram personale Hans Nicolussi Caviglia