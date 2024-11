Perù, arrestato il presidente della Federcalcio Agustin Lozano: è a capo dei criminali “Galacticos”

Sisma senza precedenti per il mondo del calcio peruviano. Il presidente della Federcalcio, Agustin Lozano, è stato arrestato dopo un’irruzione nella sua abitazione situata nel quartiere di San Borja, a Lima. Lozano è accusata di essere il presunto leader dell’organizzazione criminale denominata “Los Galacticos”. Le accuse mosse nei suoi confronti sono anche di riciclaggio, frode e corruzione.

“Voglio solo chiede alla mia famiglia e alle persone che hanno fiducia in me di stare serene. Spero che venga fatta giustizia, che tutto sia chiarito. Voglio solo tranquillità per la mia famiglia e per le persone che confidano nella lavoro che ho svolto”, le parole dell’uomo subito dopo l’arresto.

Foto: Instagram Federcalcio peruviana