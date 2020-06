Perrotta: “Nel 2006 non ci volevano al Mondiale. Contro la Germania? Partita del secolo”

L’ex centrocampista della Roma e campione del Mondo 2006, Simone Perrotta, ha rilasciato un’intervista a Rai Radio 2. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Era un momento storico particolare per il calcio italiano, era appena scoppiata calciopoli, qualcuno aveva messo in discussione addirittura mister Lippi per una serie di vicissitudini che comunque non lo colpirono in maniera personale. Altri giocatori erano stati coinvolti, qualcuno aveva caldeggiato l’idea di escluderci da quel Mondiale. Tutte quelle critiche, tutte quelle parole, non hanno fatto altro che aumentare la nostra convinzione”.

“Sarò di parte, ma probabilmente è stata quella la vera partita del secolo. In casa, poi, la Germania non aveva mai perso. Ci hanno fischiato dall’inizio alla fine, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra di grandissima personalità”.