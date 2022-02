Perotti: “Salvezza possibile. Sarà il nostro obiettivo da raggiungere”

Queste le prime dichiarazioni di Diego Perotti da nuovo calciatore della Salernitana: “Voglio ringraziare la Salernitana per la fiducia. Ho tanta voglia di giocare e cercherò di ripagare. Voglio aiutare i miei compagni e raggiungere la salvezza perché credo che sia possibile. Mi impegnerò e mi allenerò al massimo, aiutando in mezzo al campo. Ho visto le partite della Salernitana, per cui sarò un professionista fino alla fine, dentro e fuori il campo. Ho 33 anni, per cui darò non solo una mano in campo ma voglio affiancare i giovani anche dandogli dei consigli. Avere Ribery in squadra è bello e stimolante. Da lui si può solo imparare. Con Fazio è la terza squadra he condividiamo. È bello ritrovare un amico e mi fa piacere.”

FOTO: Profilo Instagram Salernitana