Perotti: “Fatico a vedermi lontano dal calcio, ma sono fermo da tre anni. De Rossi? Aveva già l’anima da allenatore”

L’ex attaccante della Roma Diego Perotti ha parlato al microfono di Radio Maná Maná Sport Roma parlando di Roma, del suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi e di futuro: “Roma è una città che ti fa innamorare, e te lo dice uno a cui manca l’Argentina. Ho vissuto in alcune città bellissime come Siviglia, Istanbul, Genova, ma per me la scelta è facile, perché Roma fa parte di me e della mia famiglia e se non è la prima è la seconda più bella al mondo. Ho deciso che rimarrò a vivere qua. Daniele De Rossi aveva l’anima da allenatore anche quando giocavamo insieme. Aver vissuto dentro lo spogliatoio ti aiuta, anche se la gestione è complicata, anche perché se n’è andato un allenatore importante come Mourinho. Da quello che ho visto però mi sembra molto capace perché ha personalità”. Infine, ha parlato di futuro: “A me piaceva giocare a calcio e mi divertivo soltanto in campo. Facevo fatica da infortunato a vedere la partita e nello spogliatoio vedere tutti cambiarsi. Non ci riesco proprio, non riesco a vedermi al di fuori del calcio giocato. Ho ancora la speranza di trovare una squadra e continuare a giocare, ma sono tre anni che sono fermo”.

Foto: Twitter Roma