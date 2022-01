Perotti alla Salernitana: dai rumors di ieri alla possibile svolta

Quello di Diego Perotti è un nome circolato ieri mattina e accostato alla Salernitana come obiettivo concreto anche a fine mercato. Infatti l’esterno offensivo ex Roma è svincolato (nella sua ultima esperienza ha vestito la maglia del Fenerbache) e quindi può impegnarsi con qualsiasi club. Sabatini lo stima e gli ha già fatto una proposta che potrebbe arrivare ad una definizione già nelle prossime ore. Perotti sarebbe l’ennesimo colpo di un mercato rivoluzionario, quello della Salernitana, che i tifosi granata si augurano possa servire per agguantare la salvezza.

FOTO: Twitter Roma