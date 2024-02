Perle di De Ketelaere e Koopmeiners, poi Zappacosta e El Bilal Touré: 4-1 Atalanta a Marassi e quarto posto consolidato

Si è appena concluso il match delle 18 di questa domenica di Serie A tra Genoa e Atalanta. Buona prestazione degli orobici, che sono riusciti ad imporsi in trasferta per 1-4 sui rossoblu.

La gara del Ferraris è essenzialmente tattica, ma partono subito forte gli uomini di Gasperini, che prendono il controllo del match e cominciano a “martellare” di azioni offensive i propri avversari fino alla straordinaria giocata balistica di de Ketelaere. Il belga riceve da Pasalic appena fuori area e in un fazzoletto si coordina e calcia al volo di sinistro, mandando la palla all’incrocio dei pali dove Martinez non può nulla. Uno dei gol più belli di giornata, che fa seguito alla doppietta della scorsa giornata con la Lazio. Dopo un’ulteriore occasione per il numero 17 nerazzurro, la squadra di Gilardino reagisce e prova a far male ai bergamaschi soprattutto sulle palle inattive, ma il primo tempo si conclude con i bergamaschi meritatamente in vantaggio. Nella seconda frazione di gioco mini assedio iniziale dei padroni di casa, che cercano di spingere fin da subito per agguantare il pari e lo trovano al 51′ con un autentico bolide scagliato da fuori area dall’ex di turno Malinovskyi. L’Atalanta a questo punto reagisce e trova subito il nuovo vantaggio al minuto 54, grazie ad un’autentica perla su punizione dello specialista Koopmeiners. La gara è però scoppiettante e le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Genoa si scopre troppo e subisce la rete dell’1-3 al 76′ con Scalvini bravo a segnare di un batti e ribatti in area. Dopo una lunga review al Var la rete viene però annullata. Nel finale viene concesso un recupero lunghissimo, ma l’arrembaggio finale dei genoani non sortisce alcun effetto, anzi. Prima Zappacosta firma il tris, su un’azione in ripartenza e, poi, El Bilal Touré ha anche il tempo di bagnare il proprio esordio in maglia nerazzurra, siglando il definitivo poker a tempo letteralmente scaduto. Vittoria fondamentale in chiave Champions per l’Atalanta che stacca il Bologna e si proietta al quarto posto in solitaria a quota 42.

Foto: Twitter Atalanta