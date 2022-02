Perla di Fabian Ruiz al 94’ dopo due gioielli di Insigne e Pedro: il Napoli aggancia il Milan in vetta

Finiscono 0-0 i primi 45 minuti della super sfida tra Lazio e Napoli, posticipo della domenica della 27a giornata di Serie A.

Nel primo tempo, ottima Lazio che ha messo in scacco il Napoli per diversi minuti, costruendo tante palle gol. Clamorosa quella fallita da Luis Alberto dopo pochi minuti.

Al 9′ occasione per Immobile, ma anche in questa, la Lazio spreca.

Il Napoli prova a reagire ma non riesce a far paura alla difesa laziale, anzi, Osimhen riceve due colpi al volto, che lo spengono un po’.

Al 41′, grande azione della Lazio, Milinkovic-Savic di sinistro trova Ospina sul suo palo a negargli il gol.

Dopo 3 minuti di recupero finisce 0-0 il primo tempo.

Nella ripresa, complice anche le fatiche europee, i ritmi calano. Il Napoli cresce, la Lazio cala, ma c’è equilibrio. Al 63’, Elmas lavora un pallone al limite dell’area che arriva ad Insigne che calcia di prima senza lasciare scampo a Strakosha. Quello di Insigne è il primo gol su azione in campionato del capitano del Napoli.

La Lazio prova a reagire ma è il Napoli ora ad avere le occasioni, anzi, Insigne trova anche il 2-0, ma il gol viene annullato dal VAR per un fuorigioco del capitano campano.

All’87’ pareggia la Lazio. Calcio di punizione per i capitolini, Luis Alberto crossa in mezzo, sulla respinta della difesa sinistro al volo di Pedro che batte Ospina e segna l’1-1. Un gol molto bello, che regala il pari alla Lazio.

Nel recupero, Osimhen ha la palla per il 2-1 ma viene deviata provvidenzialmente dalla difesa.

Ma non è finita e al 94′, il Napoli passa. Azione di Ounas, palla per Insigne che serve Fabian Ruz che di sinistro segna la rete che porta il Napoli in vetta. E’ il 2-1 dei campani, che salgono a 57 e domenica ci sarà Napoli-Milan.

Foto: Twitter Napoli