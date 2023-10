Perla di Bonaventura e tiro a giro di Berardi, Italia avanti 2-0 su Malta all’intervallo

Gli uomini di Luciano Spalletti conducono 2-0 al San Nicola contro Malta dopo i primi quarantacinque minuti. L’Italia è in controllo della gara fin da subito, maMalta si difende con ordine. Tutto questo fino al 20′ quando Giacomo Bonaventura si gira in area di rigore e con un’autentica perla batte Bonello con un tiro che si va a insaccare sotto l’incrocio. Prima rete del centrocampista della Fiorentina con la maglia della Nazionale. L’Italia continua a fare la partita senza andare mai in difficoltà. E al 45′ arriva il raddoppio firmato da Domenico Berardi che con un tiro a giro che, prima, bacia il palo e poi si deposita in fondo alla rete. L’Italia conduce così 2-0 all’intervallo.

Foto: Instagram Azzurri