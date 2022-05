Perisic: “Vittoria meritata, ora speriamo nello scudetto. Il mio futuro? Con i calciatori importanti non si aspetta l’ultimo momento”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, ecco le dichiarazioni di Ivan Perisic al termine della finale vinta contro la Juventus: “Ho sempre creduto, sia quando eravamo avanti che quando la Juventus ha recuperato. Ho cercato di far alzare la testa a tutti, perché per 10-15 minuti l’abbiamo persa. Dopo abbiamo reagito, penso che la vittoria sia meritata. Se mi sento il leader della squadra? Sì, sempre. Dobbiamo solo continuare così e dare tutto nelle ultime due sfide. Nel calcio tutto è possibile, crediamo allo scudetto. Il mio futuro? Non lo so ancora, ma con i calciatori importanti non si aspetta l’ultimo momento“.

Foto: Twitter Inter