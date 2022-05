Perisic suona la carica: “Completamente concentrato su domenica”

Ivan Perisic è completamente concentrato sull’ultimo impegno stagionale con l’Inter, domenica contro la Sampdoria. Le voci di mercato, come già spiegato, non appartengono – almeno a oggi – alla realtà. Perisic incontrerà l’Inter nei prossimi giorni e cercherà di capire i margini per andare avanti oppure no: soltanto in un secondo momento penserà a un eventuale nuova destinazione. Su Instagram pubblica una stories che recita: “Completamente concentrato su domenica, mai arrendersi”

Foto: Twitter Inter