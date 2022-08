Perisic rivela: “Primi contatti con il Tottenham a marzo. Dopo la Champions l’accordo è stato semplice”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, Ivan Perisic ha svelato alcuni retroscena legati al suo trasferimento al Tottenham: “Il primo contatto credo sia stato a marzo. Il secondo, invece, ad aprile, quando la qualificazione alla Champions sembrava cosa fatta dopo la vittoria contro l’Arsenal. Voglio giocare in Champions e ho sempre desiderato avere l’opportunità di cimentarmi in un campionato come la Premier. Dopo che la squadra ha chiuso al quarto posto, ci siamo accordati in due giorni, è stato molto semplice”.

Foto: sito ufficiale Tottenham