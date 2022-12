Perisic risponde a Maeda: Croazia e Giappone sono sull’1-1. Primi supplementari del Mondiale in Qatar

Terminano 1-1 i 90 minuti di Croazia e Giappone, gara valida per gli ottavi di finale di Qatar 2022. I nipponici erano passati in vantaggio sull’ 1-0 con un gol di Maeda, al 42′ del primo tempo. Un tempo che i nipponici hanno ben interpretato, mettendo in enorme difficoltà la Croazia, con i vice campioni del Mondo apparsi poco pericolosi davanti e che hanno creato pochi problemi al portiere del Giappone.

Croazia che ha reagito e al 55′ ha trovato il gol del pareggio con Ivan Perisic, che di testa ha insaccato alle spalle del portiere nipponico. Croazia che ha sfiorato la rete del successo con Modric, con un destro da fuori strepitoso, perfetta la risposta del portiere Gonda.

Finisce 1-1, si va ai supplementari, primi extratimes di questa edizione dei campionati del Mondo.

Foto: twitter Croazia