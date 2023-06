Perisic: “Non ho paura della Spagna. Giocheremo una partita vera”

Alla vigilia di Spagna-Croazia ha parlato in conferenza stampa Ivan Perisic. Ecco le sue parole: “Sarà sicuramente una sfida dura. Ci troveremo di fronte centrocampisti fantastici, che giocano nei migliori club del mondo, ma quando vedo il nostro, i titolari e i panchinari che non vedono l’ora di entrare e sfruttare i minuti, allora non ho paura. Sono convinto che giocheremo una partita vera, che sarà una bella finale”.

Foto: Instagram Perisic