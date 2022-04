Ivan Perisic continua a insufflare energia e giocate per l’Inter e nell’Inter. Un coinvolgimento certificato anche dai dato, come reso noto proprio dai nerazzurri: “Nelle ultime 15 stagioni (cioè dal 2007/08), Ivan Perisic è il giocatore che ha servito più assist (36) con la maglia dell’Inter in Serie A, superato Maicon (35)“.

Foto: sito ufficiale Inter