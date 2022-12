Perisic: “Lukaku è molto forte. Il calcio è così, a volte segni, altre sbagli”

Ivan Perisic ha voluto spendere qualche parola di conforto nei confronti di Romelu Lukaku, ex compagno del Croato che nella sfida contro i biancorossi ha sbagliato almeno 4 limpide occasioni da gol che avrebbero potuto regalare il pass per gli ottavi di finale al suo Belgio: “Sono stato con lui qualche minuto dopo la partita. Il calcio è questo, una volta fai gol, altre lo sbagli. Lui è un giocatore veramente fortissimo. Ora spero che riesca a vincere tutti i trofei a disposizione con la maglia dell’Inter. Per noi ciò che era importante era passare il girone. Abbiamo fatto una buona partita, così come loro. Credo che considerando le tre partite abbiamo meritato di andare avanti in questa Coppa del Mondo”.

Foto: Twitter Inter