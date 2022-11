Perisic: “L’Italia e l’Inter mi mancano, saranno sempre casa mia”

Ivan Perisic, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di quanto gli manchi l’Italia e l’Inter. Di seguito le sue parole: “Mi manca un po’, l’Inter e l’Italia saranno sempre casa mia. Tutto sommato, Milano e il vostro Paese sono i posti in cui sono rimasto più a lungo nella mia carriera. Croazia? Nella prima partita non eravamo noi. Contro il Canada abbiamo giocato molto bene. Quando giochiamo così, non abbiamo paura di nessuno”.

Foto: Twitter Inter