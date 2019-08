Perisic, il saluto all’Inter: “Vi ringrazio tutti dal profondo del cuore”

Ivan Perisic saluta l’Inter. L’esterno croato, tramite il suo profilo Instagram, ha mandato un messaggio ai nerazzurri: “Mi rivolgo a tutti voi che siete stati parte della mia vita professionale negli ultimi quattro anni. Prima di tutto ai tifosi INTERISTI, NERAZZURI, per ringraziare dal fondo del cuore, per la vostra devozione continua nei tempi semplici come quelli impegnativi. ⁣E poi, naturalmente, a FC Internazionale Milano. A tutto lo staff, e particolarmente a tutti gli allenatori e giocatori. I vostri consigli e l’esperienza saranno sempre parte di me come persona e giocatore”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern