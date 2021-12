Perisic: “Ho fame, voglio vincere ancora. E non penso al futuro”

Ivan Perisic, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Real Madrid e della sua situazione contrattuale. Ecco le sue parole contratto: “Non mi piace parlare del futuro, l’ho già detto. Sono concentrato solo su domani così come i miei compagni, vogliamo fare una grande partita e chiudere al primo posto. Abbiamo tempo e tra un paio di settimane parleremo, vediamo cosa può succedere. Gli ultimi due anni sono stati bellissimi per me. Io oggi ho fame, così come tutta la squadra, e voglio vincere.” Foto: Twitter Inter