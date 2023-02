Perisic: “Conte è forte, ho imparato tanto da lui. Indimenticabile lo scudetto con l’Inter”

Ivan Perisic, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, è tornato a parlare del suo passato all’Inter e del rapporto speciale con Conte: “Tutti sanno come lavora. Era forte da giocatore e ora è forte come allenatore. Ho imparato tanto da lui, abbiamo vinto lo scudetto, qualcosa di fantastico che non dimenticherò mai. Ora abbiamo tante partite in Premier, daremo tutto per provare a vincerne il più possibile”.

Foto: sito ufficiale Tottenham