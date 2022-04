Perisic: “A marzo non abbiamo fatto bene, ma non è finita. Dobbiamo lottare e correre così”

Ivan Perisic è stato grande protagonista nella convincente vittoria che l’Inter ha ottenuto contro l’Hellas Verona al Mezza. Parlando ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale, il croato ha affermato: “A marzo non abbiamo fatto bene, ma non è ancora finita e dobbiamo proseguire come abbiamo fatto oggi. Il Bayern? Non mi piace parlare del passato, guardo in avanti. Con il pubblico tutto è più facile, ci daranno più energie fino all’ultima partita”.

Perisic prosegue: “L’anno scorso abbiamo vinto e quest’anno abbiamo fatto bene fino a febbraio. Dobbiamo continuare così, se corriamo e lottiamo come oggi non ho paura. Nella mia carriera ho fatto tanti ruoli, l’importante è giocare, non importa dove”.

Foto: Twitter Inter