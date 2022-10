Periodo nero per Pirlo in Turchia: Karagumruk di nuovo ko, 6 punti dopo 7 partite e 14° posto

Brutta sconfitta per il Karagumruk di Andrea Pirlo in casa contro l’Istanbulspor per 2-1. La squadra dell’ex tecnico della Juventus era passata in vantaggio al 37′ grazie al gol di Diagne, ma è solo un’illusione di vittoria. Infatti gli ospiti hanno ribaltato il risultato in soli 5′: prima con il gol di Rroca al 69′ e, poi, con quello di Topalli al 74′. In classifica ora il Karagumruk ha 6 punti dopo 7 partite e si trova al 14° posto.

Foto: Pirlo Twitter