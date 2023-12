Perinetti sulla figlia Emanuela: “Amava il suo lavoro, era felice. Com’è possibile spegnersi così?”

Giorgio Perinetti ha raccontato alla “Gazzetta dello Sport” il dramma della scomparsa della figlia Emanuela a soli 34 anni per anoressia. “Non riusciamo a capire perché si sia lasciata spegnere così. Amava il suo lavoro, era felice. Le avevo detto di una promessa fatta alla mamma (scomparsa nel 2015) per vederla guarire e lei mi diceva che ce l’avrebbe fatta. Invece l’altro giorno, quando mi ha detto che aveva “parlato” con lei ho capito che non c’era più nulla da fare. E da allora mi chiedo come sia possibile spegnersi così, senza nessun problema economico, professionale o sentimentale”. Nel pomeriggio, alle 14,45, i funerali alla Basilica di Sant’Eustorgio.

Foto: Twitter Brescia