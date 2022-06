Perinetti su Belotti: “Ha avuto tutto il tempo per decidere, lasciare in sospeso il Torino non mi sembra giusto”

Giorgio Perinetti, esperto direttore sportivo, ha detto la sua in merito alla situazione di Andrea Belotti in quel di Torino: “Sinceramente mi sorprende. Si tratta di una situazione atipica. Belotti ha avuto tutto il tempo per decidere in quest’annata e lasciare in sospeso il Toro non mi sembra giusto. C’è bisogno di una risposta in tempi brevi“.

Foto: Twitter Torino