Perinetti si presenta al Brescia: “Cellino mi ha chiamato per tornare in Serie A. Ho parlato con Delneri”

Continua la programmazione del Brescia in vista della prossima stagione dopo la retrocessione in Serie B. Il neo direttore sportivo delle Rondinelle Giorgio Perinetti è stato presentato questa mattina alla stampa:“Sono contento di lavorare nella città natale di mia madre”, ha dichiarato il ds originario di Roma.

L’ex direttore di Genoa e Palermo ha ben in mente il lavoro da fare a Brescia: “Il grande acquisto non sono certo io. Sono l’uomo chiamato dal presidente per dare una mano per tornare dove merita questo club. Lavoreremo duro per cercare di riconquistare la massime serie persa dopo una stagione difficile. Ripartire da questo gruppo senza Tonali? Sarebbe bello poter ripartire dalla base di questa squadra che, non dimentichiamolo, solo un anno fa ha vinto la B meritatamente. Però le vie del mercato sono infinite, vediamo”.

Perinetti parla di Cordone: “Imparerà da me e io da lui. Sarà il mio braccio destro e mi aiuterà a completare il lavoro per il quale sono qui”.

Su Delneri in panchina: “Abbiamo parlato al telefono, possiamo essere due figure che non si ostacolano. Avremo ambiti diversi, ma in tal caso deve essere ancora ufficializzato.

Conclusione su Diego Lopez “E’ il nostro allenatore e potrebbe esserlo anche nella prossima stagione. Prima però voglio parlarci per capire quali siano le sue intenzioni e motivazioni. In questi casi tengo sempre aperte una porta”.

Foto: Perinetti zimbio