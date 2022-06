Perinetti: “Ibra è il Milan, ma con l’infortunio serve un’alternativa a Giroud”

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti, ospite degli studi di Sportitalia, ha parlato del Milan: “Ibra è il Milan. Però è chiaro che questo suo nuovo infortunio è pesante. Ci vuole un’alternativa a Giroud, il quale, non è di primo pelo nemmeno lui. Penso che Rebic sia in partenza, mentre Leao è un punto fermo su cui fare sacrifici. Leao è imprescindibile e deve rimanere assolutamente. Ibra rimarrà vicino al Milan come calciatore ma c’è bisogno per forza di un’alternativa a Giroud“.

Foto: Twitter Milan