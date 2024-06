Perin: “Vivo concentrato sul presente, ma potrei avere obiettivi diversi in futuro”

Intervenuto ai microfoni di Akos Podcast, Mattia Perin, ha così parlato del suo futuro: “Vivo concentrato sul presente, ma potrei avere obiettivi diversi in futuro. Ciò che davvero mi motiva è l’opportunità di giocare per uno dei club più prestigiosi al mondo. Ogni singola partita è importante. Quando arrivi alla Juventus, ti immergi nella sua cultura e tradizione, diventando parte integrante di questa realtà. Al mio ritorno, mi sono impegnato a comprendere a fondo la storia di questa società, che mi ha toccato profondamente. È una delle poche rimaste a conduzione familiare, e c’è un’energia in questo club che ti fa innamorare della Juventus.”

Foto: Instagram Perin