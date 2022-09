Perin: “Troppi blackout. Se sapessimo il motivo, ci avremmo già lavorato”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Mattia Perin, portiere della Juventus, ha così commentato la brutta sconfitta interna contro il Benfica: “Abbiamo iniziato benissimo, poi c’è stato una specie di blackout che ci succede spesso. Se sapessimo da cosa deriva ci avremmo già messo mano. Ora dobbiamo stare zitti e lavorare. Così non va bene, dobbiamo capire su cosa intervenire, soprattutto i più grandi, per trovare la soluzione. Non c’è un’altra strada”.

Foto: Instagram Perin