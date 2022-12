La Juventus è tornata in campo per riprendere la preparazione in vista del 4 gennaio, data nella quale ci sarà la ripresa del campionato di Serie A contro la Cremonese. Nel video pubblicato sui canali social, Mattia Perin ha lanciato un messaggio ai tifosi bianconeri: “Ben ritrovati. Non vediamo l’ora di iniziare, siamo pieni di energia”.

Foto: Instagram Perin