Perin scrive a Cabal: “Un piccolo ostacolo ti porterà a un livello superiore”

Mattia Perin ha voluto far sentire la propria vicinanza e quella di tutti i compagni a Juan Cabal dopo il verdetto del J Medical che ha evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per il difensore colombiano. Il portiere della Juventus ha scritto un messaggio all’ex Verona, pubblicandolo in una storia del proprio profilo Instagram: “Un piccolo ostacolo ti porterà a un livello superiore, sono certo che questo momento sarà il trampolino di lancio verso la tua meravigliosa carriera. Noi saremo sempre al tuo fianco, ti aspettiamo in campo Juanito nostro”.

Foto: Instagram Juventus