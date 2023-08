Perin omaggia Buffon: “Ti ho ammirato, mi hai accolto. Grazie per aver acceso in me la luce”

Mattia Perin non è stato solo un compagno di Gianluigi Buffon, è stato anche un compagno di reparto perché, come lui, ricopre il ruolo di portiere. Su Instagram, nel giorno in cui l’estremo difensore ha dato l’addio al calcio, è arrivato anche il saluto dell’attuale numero 36 della Juventus: “Ti ho ammirato. Mi hai accolto. Mi hai insegnato. Sono cresciuto. Grazie Gigi, per essere stato di ispirazione e per aver acceso in me la luce. Per averci resi orgogliosi di essere italiani e per averci insegnato a non aver paura di palesare sofferenza e debolezze, che vulnerabilità è sintomo di coraggio, dimostrando che dai tunnel bui si può uscire per tornare a perseguire sogni e obiettivi e realizzarli. #goat”.

Foto: Instagram Perin