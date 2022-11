Perin non andrà in panchina per una gastroenterite

Mattia Perin, regolarmente convocato per la gara contro la Lazio, non potrà andare in panchina per un improvviso attacco di gastroenterite. Il titolare sarà ovviamente Szczesny secondo quanto era stato stabilito da Allegri. L’allenatore ha provveduto a convocare Simone Scaglia, classe 2004, per sopperire all’assenza di Perin.

Foto: Instagram Perin