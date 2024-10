Perin: “La Juve non è una scelta di comodo, ma il contrario”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mattia Perin, ha così parlato al termine della sfida contro lo Stoccarda: “Mi dispiace tantissimo, stasera lo Stoccarda ci ha messo in difficoltà. Sono un’ottima squadra e io sono convinto che questa sconfitta ci servirà da lezione per farci crescere, non ho mai visto nessuno vincere senza avere prima dei fallimenti. Sono sicuro che riusciremo a trasformare questa sconfitta in lezione. Eravamo un po’ sottotono, non avevamo l’energia che serviva per uscire dal momento di difficoltà e non siamo riusciti a risolvere i problemi che si palesavano”.

Infine: “Io so che nella vita e nei lavori ci sono delle categorie e tanti pensano che io abbia scelto la Juve per comodo ma è il contrario. Restare in equilibrio quando si gioca poco è complicato: purtroppo non riesco a godermi questa serata perché è arrivata una sconfitta. Ora dobbiamo metabolizzare questa partita e pensare alla prossima sfida contro l’Inter”

Foto: Instagram Perin