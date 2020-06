Mattia Perin, portiere del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Tra me e il Genoa c’è un affetto incredibile, quando dico che è casa mia non sono parole, sono i fatti. Da quando ho 16 anni faccio parte di questa famiglia: c’è un sentimento che durerà per sempre. In un momento delicato per entrambi ci siamo dati una mano”.

Foto: Twitter personale