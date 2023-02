Perin: “Felice di essere tornato dopo un po’ di influenza. Con il Nantes ci servirà un’altra prova di carattere”

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Sono stato tre giorni a casa con l’influenza, ma sono rientrato e i compagni mi hanno fatto sentire subito a mio agio. Abbiamo preparato bene questa partita dopo quella contro il Nantes e abbiamo preso tre punti importanti, consapevoli che adesso ci aspetta un’altra gara difficilissima”.

La parata su Gyasi è la tua migliore? “Non mi piace ricordare quelle fatte in passato, mi piacere vivere qui e ora, pensare al presente. Con esperienza ho capito che poteva calciare lì e quello mi ha dato una mano”.

Sul Nantes: “Sappiamo che dobbiamo migliorarci quotidianamente, non basta mai quello che facciamo. Dobbiamo migliorare nei dettagli, nell’aiutare il compagno con una corsa in più. Per andare a Nantes a vincere serve fare una partita da Juve, sappiamo che per poter vincere dobbiamo essere quella Juve”.

Foto: Instagram personale