La notte tra il 7 e l’8 luglio vi avevamo svelato come Mattia Perin avesse aperto al Benfica, un sì totale, con il Porto che inseguiva. Perin ha accettato perché non vuole perdere un altro anno dopo aver fatto il secondo di Szczesny alla Juve, pur sapendo che avrà bisogno ancora di qualche mese per tornare a disposizione a causa del recente infortunio. Nei giorni scorsi è arrivato anche il via libera della Juve per un’operazione da circa 15 milioni. La trattativa ormai è nella fase decisiva, quella del nero su bianco. Perin-Benfica, dal sì del 7 luglio alla chiusura imminente…

Foto: Twitter personale Perin