Esclusiva: Benfica in pressing, ora Perin apre. Il Porto c’è. E in Italia…

Mattia Perin quasi sicuramente lascerà la Juve. Già non giocava prima, ora con l’arrivo di Buffon i suoi spazi si restringono al minimo. E andrà via. L’ex Genoa ha aspettato il Milan, ma lo scenario Donnarumma-Psg oggi è bloccato e in ogni caso ci sarebbero Reina e Plizzari. La novità delle ultime ore è che Perin ha aperto al Benfica che sta alzando il pressing. E sta valutando con attenzione l’esperienza all’estero, visto che oggi la Fiorentina sembra orientata su Viviano in caso di cessione di Dragowski. Ma Perin va comunque considerato in chiave viola, considerati i rapporti tra il suo agente e lo staff del club toscano. Certo, poi bisognerebbe parlare con la Juve che non regalerà il cartellino. C’è anche il Porto alla finestra con attenzione, ma il Benfica oggi ha mosso passi concreti. E una cosa è sicura: Perin ha voglia di giocare, ora non scarta l’estero e la possibilità di esibirsi in Champions.

Foto: Twitter personale Perin