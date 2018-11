Perin, Barzagli, Pjanic e Cuadrado in un Videogame 8-bit. E il video con Mandzukic…

Il Natale è in arrivo e la Juventus dà vita a un’interessante iniziativa che coinvolge alcuni suoi protagonisti: Mattia Perin, Andrea Barzagli, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado e Mario Madzukic. I calciatori bianconeri sono stati inseriti in un Videogame 8-bit e il tutto ha uno scopo benefico in collaborazione con Save the Children. A seguire il video:

Cosa ci fanno i campioni Bianconeri in un Videogame 8-bit? 🤔 🕹 Aiutali nella loro missione di Natale giocando su https://t.co/Z0mBUb88vY. Puoi vincere premi esclusivi e sostenere con noi @SaveChildrenIT 🎁

#JUVENTUSXMAS Scopri di più ➡️ https://t.co/hr1uwibjFW pic.twitter.com/kYkJT8kCKL — JuventusFC (@juventusfc) November 28, 2018

Foto: Twitter ufficiale Juventus