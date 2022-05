Perin: “Avrà la meglio chi metterà più carattere, noi abbiamo queste qualità”

Manca poco al calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Inter, valevole per la finale di Coppa Italia. Mattia Perin, portiere dei bianconeri, ne ha parlato a Juventus TV: “La cosa più importante sono le qualità caratteriali che abbiamo, dobbiamo mettere in campo la giusta tigna, attenzione e concentrazione. L’atteggiamento è la cosa fondamentale stasera e poi tutto verrà da sé. L’Inter è molto preparata, sa giocare molto bene. Come detto oggi potrà avere la meglio chi metterà più carattere sul terreno di gioco“.

Foto: Twitter Perin