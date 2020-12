Pergolettese, quattro mesi di squalifica per il presidente Marinelli

Pesante il giudizio del Giudice Sportivo della Lega Pro nei confronti del presidente della Pergolettese Massimiliano Marinelli. Quattro mesi e un’ammenda di 2.500 euro “perché, durante la gara (contro il Renate, ndr), si introduceva indebitamente nel recinto di gioco rivolgendo all’arbitro e ai suoi collaboratori reiterate frasi offensive e minacciose. L’arbitro veniva costretto a sospendere la gara per allontanarlo dal recinto di gioco. Dopo essersi rifiutato più volte e dopo aver reiterato insulti e minacce veniva allontanato dagli addetti alla sicurezza. In tutte le suddette circostanze il medesimo non indossava alcun supporto di protezione richiesto dal vigente protocollo sanitario”.

Foto: Facebook ufficiale Pergolettese