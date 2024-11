Pergolettese, confermato il tecnico Curioni. Il comunicato

Il comunicato:

Oltre all’ingresso nello staff tecnico di Michele Cremonesi, la società ha provveduto alla conferma ufficiale di GIACOMO CURIONI come Tecnico Responsabile della prima squadra. Subentrato all’ottava giornata all’esonerato Giovanni Mussa, per quella che poteva essere una soluzione provvisoria, è diventata definitiva.

“Ringrazio la società per la fiducia dimostrata nel riconfermarmi come primo allenatore – ha dichiarato – devo ringraziare anche lo staff e i ragazzi per la disponibilità dimostrata. Ora mi sento ancora più responsabilizzato per raggiungere il nostro obiettivo stagionale che è quello della salvezza”.

Al tuo fianco hai voluto Michele Cremonesi come vice.

“Michele l’ho conosciuto la scorsa stagione, quando per un periodo si allenato con noi. Mi aveva subito colpito come persona propositiva, entusiasta e con tanta voglia di fare. Per il ruolo di vice ho subito pensato a lui e credo che sia la persona giusta. Conosce già l’ambiente e tra noi c’è stima reciproca”.

Sabato c’è subito un altro test importante nella sfida salvezza con l’Arzignano

“Troveremo un avversario che è reduce da tre vittorie consecutive, ottenute senza subire gol. Con il ritorno in panchina di Giuseppe Bianchini hanno ritrovato le certezze della scorsa stagione: i risultati sono lì a dimostrarlo. Sono una compagine forte, solida e ordinata. Sarà una sfida contro una rivale in salute, ma noi dobbiamo pensare alla nostra crescita. Non ci deve mancare la voglia di essere determinati, ordinati e, soprattutto, non essere passivi”.

Foto: facebook pergolettese